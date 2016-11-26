Д.Трамп відреагував на смерть Ф.Кастро

"Фідель Кастро помер!" - написав Д.Трамп.

Нагадаємо, 26 литопада у віці 90 років пішов із життя лідер Кубинської революції Ф.Кастро.

Як повідомляв УНН, у Кубі оголосили про дев’ять днів жалоби з приводу смерті Ф.Кастро.

Похорон Ф.Кастро призначено на 4 грудня.