Д.Трамп відреагував на смерть Ф.Кастро
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Новообраний президент США Дональд Трамп відреагував на новину про смерть лідера Кубинської революції Фіделя Кастро, однак обмежився лише констатуванням факту. Про це він написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Фідель Кастро помер!" - написав Д.Трамп.
Нагадаємо, 26 литопада у віці 90 років пішов із життя лідер Кубинської революції Ф.Кастро.
Як повідомляв УНН, у Кубі оголосили про дев’ять днів жалоби з приводу смерті Ф.Кастро.
Похорон Ф.Кастро призначено на 4 грудня.