Д.Трамп отреагировал на смерть Ф.Кастро
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Новоизбранный президент США Дональд Трамп отреагировал на новость о смерти лидера кубинской революции Фиделя Кастро, однако ограничился лишь констатацией факта. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Фидель Кастро умер!" - Написал Д.Трамп.
Напомним, 26 литопада в возрасте 90 лет ушел из жизни лидер Кубинской революции Ф.Кастро.
Как сообщал УНН, в Кубе объявили о девяти днях траура по поводу смерти Ф.Кастро.