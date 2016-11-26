Д.Трамп отреагировал на смерть Ф.Кастро

"Фидель Кастро умер!" - Написал Д.Трамп.

Напомним, 26 литопада в возрасте 90 лет ушел из жизни лидер Кубинской революции Ф.Кастро.

Как сообщал УНН, в Кубе объявили о девяти днях траура по поводу смерти Ф.Кастро.

Похороны Ф.Кастро назначены на 4 декабря.