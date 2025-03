Д.Трамп та віце-президент М.Пенс з родинами приїхали до церкви на богослужіння

Зазначимо, що Дональд Трамп разом з дружиною Меланією, а також віце-президент Майкл Пенс та члени їх кабінету разом з родинами та друзями візьмуть участь в традиційному богослужінні в церкві святого Іоанна напроти Білого дому.

President-elect Donald Trump​ and Melania Trump​ arrive at St. John's Church for a prayer service ahead of his #inauguration. #Trump45 pic.twitter.com/ySs8NtO544

— Fox News (@FoxNews) 20 січня 2017 р.

Нагадаємо, похід на богослужіння в церкву відкриває низку заходів на День Інавгурації.

Як повідомляв УНН, кількість демократів, які збираються бойкотувати інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа зросла до 62.

Раніше Дж.Льюїс назвав Д.Трампа “нелегітимним президентом” через втручання Росії в хід виборчої кампанії. У відповідь Д.Трамп написав в Twitter: “Все це балачки, балачки, балачки — і ніяких дій або результату”.

Крім того, тисячі демонстрантів мають намір влаштувати 20 січня у Вашингтоні акцію протесту, щоб зірвати інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа.