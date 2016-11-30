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Д.Трамп продовжив відбір кандидатів на ключові посади в адміністрації

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Обраний президент США Дональд Трамп у вівторок заповнив ще дві ключові вакансії в новій адміністрації і продовжує розглядати кандидатів на посаду державного секретаря, передає УНН з посиланням на Голос Америки.

Д.Трамп продовжив відбір кандидатів на ключові посади в адміністрації

Д.Трамп оголосив про майбутнє призначення конгресмена від штату Джорджія Тома Прайса на посаду міністра охорони здоров’я і соціального забезпечення. Голова цього відомства очолить зусилля Д.Трампа щодо скасування програми Obamacare.

За освітою Т.Прайс - хірург-ортопед; конгресменом він є вже четвертий термін. Д.Трамп назвав його “надзвичайно досвідченою” людиною, яка підходить для боротьби з цією ініціативою, людиною, яка зможе “дати доступну охорону здоров’я кожному американцеві”. Т.Прайс заявив, що зміни будуть “засновані на розумних правилах для захисту добробуту країни при збереженні інноваційного духу”.

Т.Прайс повинен буде отримати схвалення сенату, де у республіканців з січня буде незначна перевага. Новий лідер демократів, нью-йоркський сенатор Чак Шумер, вже заявив, що буде виступати проти кандидатури Т.Прайса.

Д.Трамп також призначив колишнього міністра праці Елейн Чао міністром транспорту. Очоливши міністерство праці при президентові Дж.Буші-молодшому, Е.Чао стала першою жінкою азіатського походження в президентській адміністрації. Очікується, що Е.Чао, швидше за все, легко отримає схвалення сенату.

Д.Трамп продовжує розглядати кандидатури на посаду держсекретаря. У понеділок він зустрівся з колишнім головою ЦРУ і відставним генералом армії Девідом Петреусом, заявивши, що “дуже вражений” зустріччю. Однак призначення Д.Петреуса може зустріти опір з боку сенату, де йому можуть ставити жорсткі питання з приводу його відставки з ЦРУ в 2012 році, коли він визнав, що видав секретну інформацію своєму біографу, з якою у нього був роман.

На вівторок у Д.Трампа були заплановані зустрічі з двома іншими можливими кандидатами на посаду держсекретаря: сенатором від штату Теннессі, очільником сенатського комітету з міжнародних відносин Бобом Коркером і кандидатом в президенти на виборах 2012 року Міттом Ромні. Ще одним імовірним претендентом на цю посаду вважається колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані.

Деякі радники Д.Трампа заявляють, що він схиляється на користь М.Ромні. Однак деякі республіканці виступають проти призначення М.Ромні, оскільки той різко критикував Д.Трампа під час передвиборної кампанії.

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