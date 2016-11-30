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Д.Трамп продолжил отбор кандидатов на ключевые должности в администрации

Киев • УНН

 • 7589 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Избранный президент США Дональд Трамп во вторник заполнил две ключевые вакансии в новой администрации и продолжает рассматривать кандидатов на должность государственного секретаря, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Д.Трамп продолжил отбор кандидатов на ключевые должности в администрации

Д.Трамп объявил о предстоящем назначении конгрессмена от штата Джорджия Тома Прайса на должность министра здравоохранения и социального обеспечения. Глава этого ведомства возглавит усилия Д.Трампа по отмене программы Obamacare.

По образованию Т.Прайс - хирург-ортопед; конгрессменом он уже является четвертый срок. Д.Трамп назвал его "чрезвычайно опытным" человеком, который подходит для борьбы с этой инициативой, человеком, который сможет "дать доступное здравоохранение каждому американцу". Т.Прайс заявил, что изменения будут "основаны на разумных правилах для защиты благосостояния страны при сохранении инновационного духа".

Т.Прайс должен будет получить одобрение сената, где у республиканцев с января будет незначительное преимущество. Новый лидер демократов, нью-йоркский сенатор Чак Шумер, уже заявил, что будет выступать против кандидатуры Т.Прайса.

Д.Трамп также назначил бывшего министра труда Элейн Чао министром транспорта. Возглавив министерство труда при президенте Дж.Буше-младшем, Э.Чао стала первой женщиной азиатского происхождения в президентской администрации. Ожидается, что Э.Чао, скорее всего, легко получит одобрение сената.

Д.Трамп продолжает рассматривать кандидатуры на пост госсекретаря. В понедельник он встретился с бывшим главой ЦРУ и отставным генералом армии Дэвидом Петреусом, заявив, что "очень впечатлен" встречей. Однако назначение Д.Петреуса может встретить сопротивление со стороны сената, где ему могут задавать жесткие вопросы по поводу его отставки из ЦРУ в 2012 году, когда он признал, что выдал секретную информацию своему биографу, с которой у него был роман.

На вторник у Д.Трампа были запланированы встречи с двумя другими возможными кандидатами на должность госсекретаря: сенатором от штата Теннесси, главой сенатского комитета по международным отношениям Бобом Коркером и кандидатом в президенты на выборах 2012 года Миттом Ромни. Еще одним вероятным претендентом на эту должность считается бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани.

Некоторые советники Д.Трампа заявляют, что он склоняется в пользу Ромни. Однако некоторые республиканцы выступают против назначения Ромни, поскольку тот резко критиковал Д.Трампа во время предвыборной кампании.

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