Д.Трамп призначить міністром фінансів свого партнера по банку С.Мнучіна – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Новообраний президент США Дональд Трамп має намір призначити колишнього партнера в банку Goldman Sachs Стівена Мнучіна на посаду міністра фінансів. Про це повідомляють інформовані джерела, передає УНН з посиланням на Voice of America.
Зазначається, що колишній партнер у банку Goldman Sachs, С.Мнучін керував фінансовою стороною передвиборної кампанії Трампа, а раніше також займався фінансуванням проектів Голлівуду.
Як повідомляє джерело в Республіканській партії, близьке до ухвалення рішення, про його майбутнє призначення може бути оголошено вже в середу.
Крім Мнучіна Д.Трамп розглядав кілька інших відомих кандидатів, включаючи голову ради директорів банку JPMorgan Chase Джеймі Даймона і голови впливового комітету Палати представників з фінансових послуг республіканця Джеба Хенсарлінг.
Як повідомляв УНН, новообраний президент США Дональд Трамп розглядає кандидатуру колишнього голови ЦРУ, генерал Девіда Петреуса на посаду державного секретаря.