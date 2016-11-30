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Д.Трамп призначить міністром фінансів свого партнера по банку С.Мнучіна – ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Новообраний президент США Дональд Трамп має намір призначити колишнього партнера в банку Goldman Sachs Стівена Мнучіна на посаду міністра фінансів. Про це повідомляють інформовані джерела, передає УНН з посиланням на Voice of America.

Д.Трамп призначить міністром фінансів свого партнера по банку С.Мнучіна – ЗМІ

Зазначається, що колишній партнер у банку Goldman Sachs, С.Мнучін керував фінансовою стороною передвиборної кампанії Трампа, а раніше також займався фінансуванням проектів Голлівуду.

Як повідомляє джерело в Республіканській партії, близьке до ухвалення рішення, про його майбутнє призначення може бути оголошено вже в середу.

Крім Мнучіна Д.Трамп розглядав кілька інших відомих кандидатів, включаючи голову ради директорів банку JPMorgan Chase Джеймі Даймона і голови впливового комітету Палати представників з фінансових послуг республіканця Джеба Хенсарлінг.

Як повідомляв УНН, новообраний президент США Дональд Трамп розглядає кандидатуру колишнього голови ЦРУ, генерал Девіда Петреуса на посаду державного секретаря.

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