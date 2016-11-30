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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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Д.Трамп назначит министром финансов своего партнера по банку С.Мнучина - СМИ

Киев • УНН

 • 8741 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Новоизбранный президент США Дональд Трамп намерен назначить бывшего партнера в банке Goldman Sachs Стивена Мнучина на должность министра финансов. Об этом сообщают информированные источники, передает УНН со ссылкой на Voice of America.

Д.Трамп назначит министром финансов своего партнера по банку С.Мнучина - СМИ

Отмечается, что бывший партнер в банке Goldman Sachs, С.Мнучин руководил финансовой стороной предвыборной кампании Трампа, а ранее также занимался финансированием проектов Голливуда.

Как сообщает источник в Республиканской партии, близкое к принятию решение, о его предстоящем назначении может быть объявлено уже в среду.

Кроме Мнучина Д.Трамп рассматривал несколько других известных кандидатов, включая председателя совета директоров банка JPMorgan Chase Джейми Даймон и председателя влиятельного комитета Палаты представителей по финансовым услугам республиканца Джеба Хенсарлинга.

Как сообщал УНН, новоизбранный президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуру бывшего главы ЦРУ, генерал Дэвида Петреуса на должность государственного секретаря.

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