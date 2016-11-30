Д.Трамп назначит министром финансов своего партнера по банку С.Мнучина - СМИ

Отмечается, что бывший партнер в банке Goldman Sachs, С.Мнучин руководил финансовой стороной предвыборной кампании Трампа, а ранее также занимался финансированием проектов Голливуда.

Как сообщает источник в Республиканской партии, близкое к принятию решение, о его предстоящем назначении может быть объявлено уже в среду.

Кроме Мнучина Д.Трамп рассматривал несколько других известных кандидатов, включая председателя совета директоров банка JPMorgan Chase Джейми Даймон и председателя влиятельного комитета Палаты представителей по финансовым услугам республиканца Джеба Хенсарлинга.

Как сообщал УНН, новоизбранный президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуру бывшего главы ЦРУ, генерал Дэвида Петреуса на должность государственного секретаря.