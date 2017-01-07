Д.Трамп планує реалізувати програму по боротьбі з кібератаками за три місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Програма кібербезпеки повинна бути реалізована протягом 90 днів після вступу новообраного президента США Дональда Трампа на посаду, передає УНН з посиланням на DW.
Обраний президент США Дональд Трамп має намір здійснити програму по обороні від кібератак. Вона повинна буде реалізована вже протягом перших 90 днів його президентства, заявив Д.Трамп в п’ятницю, 6 січня, після зустрічі з главою Центрального розвідувального управління США Джоном Бреннаном і іншими керівниками спецслужб США.
На зустрічі обговорювалося питання про російських хакерських атаках під час передвиборчого процесу в США.
Новий американський лідер вказав, що Росія, Китай і інші країни невпинно намагаються проникнути в банки даних урядових установ, підприємств і організацій, зокрема, Демократичної партії.
Однак кібератаки не зробили ніякого впливу на результати президентських виборів, заявив Д.Трамп.
Нагадаємо, розвідка США стверджує, що президент Росії Володимир Путін в 2016 році створив спеціальну програму з надання впливу на демократичний процес обрання нового президента США з метою перешкодити кандидату від Демократичної партії Хілларі Клінтон здобути перемогу на виборах.
Як повідомляв УНН, у доповіді американської розвідки стверджується, що Головне розвідувальне управління Генштабу ЗС Росії стоїть за зламником пошти екс-держсекретаря Хілларі Клінтон румунським хакером Марселем Лазаром, відомим під псевдонімом Guccifer 2.0.