Д.Трамп планирует реализовать программу по борьбе с кибератаками за три месяца
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Программа кибербезопасности должна быть реализована в течение 90 дней после вступления новоизбранного президента США Дональда Трампа на должность, передает УНН со ссылкой на DW.
Избранный президент США Дональд Трамп намерен осуществить программу по обороне от кибератак. Она должна будет реализована уже в течение первых 90 дней его президентства, заявил Д.Трамп в пятницу, 6 января, после встречи с главой Центрального разведывательного управления США Джоном Бреннаном и другими руководителями спецслужб США.
На встрече обсуждался вопрос о российских хакерских атаках во время предвыборного процесса в США.
Новый американский лидер указал, что Россия, Китай и другие страны постоянно пытаются проникнуть в банки данных правительственных учреждений, предприятий и организаций, в частности, Демократической партии.
Однако кибератаки не сделали никакого влияния на результаты президентских выборов, заявил Д.Трамп.
Напомним, разведка США утверждает, что президент России Владимир Путин в 2016 году создал специальную программу по предоставлению влияния на демократический процесс избрания нового президента США с целью помешать кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон победить на выборах.
Как сообщал УНН, в докладе американской разведки утверждается, что Главное разведывательное управление Генштаба ВС России стоит за взломщиков почты экс-госсекретаря Хиллари Клинтон румынским хакером Марселем Лазаром, известным под псевдонимом Guccifer 2.0.