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Д.Трамп обговорив із прем'єром Японії ядерну загрозу з боку КНДР - ЗМІ

Д.Трамп обговорив із прем'єром Японії ядерну загрозу з боку КНДР - ЗМІ

Київ • УНН

 • 9067 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп у телефонній розмові з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе висловив прихильність Вашингтона до підтримки забезпечення безпеки Токіо. Про це пише Reuters з посиланням на заяву Білого дому, передає УНН.

“Президент Трамп підтвердив тверду прихильність США до забезпечення безпеки Японії”, — зазначено в документі.

Також наголошується, що лідери двох країн обговорили найближчий візит до Японії міністра оборони США Джеймса Меттіса і ядерну загрозу з боку Північної Кореї.

“Лідери двох країн висловили бажання поглибити двосторонні торгово-інвестиційні відносини”, — резюмується повідомлення адміністрації американського лідера.

Раніше представник Білого дому Шон Спайсер повідомив, що Дональд Трамп запросив Сіндзо Абе здійснити офіційний візит до Вашингтона 10 лютого.

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