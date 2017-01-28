Д.Трамп обговорив із прем'єром Японії ядерну загрозу з боку КНДР - ЗМІ

“Президент Трамп підтвердив тверду прихильність США до забезпечення безпеки Японії”, — зазначено в документі.

Також наголошується, що лідери двох країн обговорили найближчий візит до Японії міністра оборони США Джеймса Меттіса і ядерну загрозу з боку Північної Кореї.

“Лідери двох країн висловили бажання поглибити двосторонні торгово-інвестиційні відносини”, — резюмується повідомлення адміністрації американського лідера.

Раніше представник Білого дому Шон Спайсер повідомив, що Дональд Трамп запросив Сіндзо Абе здійснити офіційний візит до Вашингтона 10 лютого.