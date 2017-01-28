Д.Трамп обсудил с премьером Японии ядерную угрозу со стороны КНДР - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Японии Синдзо Абэ выразил приверженность Вашингтона поддержке обеспечения безопасности Токио. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление Белого дома, передает УНН.
"Президент Трамп подтвердил твердую приверженность США обеспечению безопасности Японии", - говорится в документе.
Также отмечается, что лидеры двух стран обсудили ближайший визит в Японию министра обороны США Джеймса Мэттиса и ядерную угрозу со стороны Северной Кореи.
"Лидеры двух стран выразили желание углубить двусторонние торгово-инвестиционные отношения", - резюмируется сообщение администрации американского лидера.
Ранее представитель Белого дома Шон Спайсер сообщил, что Дональд Трамп пригласил Синдзо Абэ осуществить официальный визит в Вашингтон 10 февраля.