Д.Трамп обсудил с премьером Японии ядерную угрозу со стороны КНДР - СМИ

КИЕВ. 28 января. УНН. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Японии Синдзо Абэ выразил приверженность Вашингтона поддержке обеспечения безопасности Токио. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление Белого дома, передает УНН.