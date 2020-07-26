COVID-19 в Україні: загальна кількість одужалих на Буковині сягнула понад 4 тисяч осіб

На Буковині 25 липня офіційно підтверджено ще 44 випадки зараження коронавірусом.

“Лабораторний центр сьогодні опрацював 406 зразків. Таким чином, загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 5592 особи. 67 буковинців сьогодні одужали. Усього вже 4026 осіб здолали COVID-19”, — повідомив глава ОДА у Facebook.

Додамо, що в Україні зафіксовано 63 929 випадків COVID-19, з них — 1590 летальні.