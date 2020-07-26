COVID-19 в Україні: загальна кількість одужалих на Буковині сягнула понад 4 тисяч осіб

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19 березня, 18:42 • 41757 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 89700 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 95566 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 114429 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 120992 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 118061 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 153469 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125060 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124763 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123899 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Київ • УНН

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КИЇВ. 26 липня. УНН. З початку пандемії 4026 мешканців Чернівецької області здолали коронавірус. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook глави Чернівецької ОДА Сергія Осачука.

На Буковині 25 липня офіційно підтверджено ще 44 випадки зараження коронавірусом.

“Лабораторний центр сьогодні опрацював 406 зразків. Таким чином, загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 5592 особи. 67 буковинців сьогодні одужали. Усього вже 4026 осіб здолали COVID-19”, — повідомив глава ОДА у Facebook.

Додамо, що в Україні зафіксовано 63 929 випадків COVID-19, з них — 1590 летальні.

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