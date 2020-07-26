COVID-19 в Украине: общее число выздоровевших на Буковине достигло более 4 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. С начала пандемии 4026 жителей Черновицкой области преодолели коронавирус. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы Черновицкой ОГА Сергея Осачук.
На Буковине 25 июля официально подтверждено еще 44 случая заражения коронавирусом.
“Лабораторный центр сегодня обработал 406 образцов. Таким образом, общее количество инфицированных в области от первого установленного случае составляет 5592 человека. 67 буковинцев сегодня выздоровели. Всего уже 4026 человек преодолели COVID-19”, — сообщил глава ОГА в Facebook.
Добавим, что в Украине зафиксировано 63 929 случаев COVID-19, из них — 1590 летальные.