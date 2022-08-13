Чубаров: затриманого кримського татарина катували, відповідальний - фсбшник
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Кримського татарина Енвера Кроша 11 серпня затримали та катували, відповідальний за це - співробітник фсб. Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає УНН.
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"Енвера Кроша катували двічі. 2015-го у підвалі джанкойського відділу поліції йому одягли мішок на голову, посадили на стілець, руки зв'язали наручниками ззаду, а до пальців приєднали дроти, якими почали пускати струм. Так його намагалися змусити працювати на ac, — доносити та садити своїх. Він відмовився, все витримав, і тоді його відпустили. 11 серпня 2022 року Енвера Кроша били півтори години — 93 кілометри з Джанкоя до Сімферополя, якщо трохи постояти у міських заторах. Тож його намагалися змусити розблокувати телефон. Він відмовився", – повідомив Чубаров у Telegram.
"На фото — старший слідчий фсб з особливо важливих справ антон панін. Це він несе пряму відповідальність за вчорашні тортури та побиття Енвера Кроша", - зазначив голова Меджлісу, оприлюднивши фото.
Раніше
11 серпня розпочато кримінальне провадження за фактом проведення «силовиками» держави-окупанта шести незаконних обшуків та затримань чотирьох кримчан в Джанкойському районі окупованого Криму.
Нагадаємо
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров після вибухів на півострові закликав росіян не гаяти час і виїжджати з Криму.