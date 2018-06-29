ЧС-2018: статистичні підсумки групового етапу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. В рамках 21-го в історії чемпіонату світу з футболу підбіг до завершення груповий етап змагань, повідомляє УНН.
На даний момент голеадорські якості найкраще продемонстрував форвард "Тотенхема" Харрі Кейн. Англієць засмутив суперників 5-ть разів в тому числі відправив хет-трик у сітку воріт Панами.
На один м'яч від нього відстають Кріштіану Роналду та бельгієць Ромелу Лукаку. По три голи в активі мають Дієго Коста з Іспанії та Денис Черишев з Росії.
Примітно, що на даному груповому етапі головних футбольних змаганнях чотириріччя відбулася значна кількість голів у власні ворота – 9. Крім того, на Мундіалі встановлений рекорд – усі 32 збірні відзначилися бодай одним забитим голом.
Кращим асистентом турніру є шведський атакуючий півзахисник Віктор Клаессон – 3 результативні паси.
Варто відзначити, що оборонець збірної Іспанії Серхіо Рамос за три матчі віддав рекордні 324 передачі. Слідом за футболістом "Реала" розташувалися Тоні Кроос (320) і Іско (297).
Зауважимо, що кращим воротарем групового етапу став мексиканець Гільєрмо Очоа. В активі кіпера 17 зроблених сейвів. На рахунку Каспера Шмайхеля (Данія) і Чо Хьон У (Південна Корея) по 12.
Нагадаємо, футбольні збірні Бельгії і Англії, які вже достроково вийшли до плей-оф чемпіонату світу з футболу, розподіляли перші два місця в групі G.