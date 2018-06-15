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ЧС-2018: хет-трик Роналду дозволив Португалії уникнути поразки від Іспанії

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 червня. УНН. Зустріч у квартеті В Іспанія – Португалія закрила програму другого змагального дня чемпіонату світу з футболу, передає кореспондент УНН.

Уже у дебюті протистояння чинні чемпіони Європи вийшли вперед. Кріштіану Роналду після обманного руху увірвався до штрафної і зіткнувся із Начо. Арбітр вказав на 11-метрову точку. Сам постраждалий реалізував стандарт.

Згодом “Фурії Роха” вдалося вирівняти результат на табло. Дієго Коста в середині тайму виборов м’яч біля чужої карної зони, обіграв кількох оборонців та направив м’яч у нижній кут воріт Руя Патрісіу — 1:1.

Надалі іспанці грали першим номером. Іско ударом з кута штрафної поцілив у поперечину воріт. Пізніше Андресу Іньєсті не вистачило трохи точності аби вивести вперед колектив Фернандо Йерро. Не використавши свої моменти, Португалія покарала іспанців. На 44 хвилині Роналду оформив дубль після помилки Давида Де Хеа.

Ударну 5-хвилинку провела Іспанія на початку другої частини баталії в рамках якої вібулося два взяття воріт. Спочатку Коста оформив дубль замкнув простріл Бускетса, а далі Начо вдався ефектний підкручений удар після якого м’яч потрапив у стійку та відлетів у сітку.

Однак реалізований штрафний Роналду дозволив Португалії уникнути поразки, а бомбардиру оформити хет-трик — 3:3.

Зауважимо, що Португалія зустрінеться з невдахою першого туру Марокко, а Іспанія буде боротися з лідером квартету Іраном (3 очки).

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