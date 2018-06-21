ЧС-2018: іранська активістка розповіла про затримання в Казані через плакат на підтримку жінок
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Іранська активістка Марьям Кашкаей розповіла, що 20 червня її затримали в Казані перед матчем Ірану з Іспанією через плакат на підтримку права іранських жінок ходити на стадіони. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
За словами Кашкаей, силовики утримували її більше двох годин і змусили викинути плакат, хоча у неї був дозвіл на нього. Після цього вона змогла пройти на стадіон і подивитися другий тайм зустрічі.
У ФІФА пояснили те, що трапилося “непорозумінням з боку місцевої поліції”. У МВС Татарстану інцидент не прокоментували.
Плакат Кашкаей був узгоджений ФІФА, так як був, на думку організації, висловлюванням на соціальну, а не політичну тему. Активістка успішно пройшла з плакатом на першу гру Ірану в Санкт-Петербурзі і потрапила в поле зору світових ЗМІ.
Як повідомляв УНН, через ЧС-2018 та тиск ФІФА в Ірані жінкам вперше за 40 років дозволили слідкувати за футболом на стадіоні.