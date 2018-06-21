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ЧМ-2018: иранская активистка рассказала о задержании в Казани из-за плаката в поддержку женщин

Киев  •  УНН

 • 9815 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Иранская активистка Марьям Кашкаэй рассказала, что 20 июня ее задержали в Казани перед матчем Ирана с Испанией из-за плаката в поддержку права иранских женщин ходить на стадионы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

По словам Кашкаэй, силовики удерживали ее более двух часов и заставили выкинуть плакат, хотя у нее было разрешение на него. После этого она смогла пройти на стадион и посмотреть второй тайм встречи.

В ФИФА объяснили случившееся “недопониманием со стороны местной полиции”. В МВД Татарстана инцидент не прокомментировали.

Плакат Кашкаэй был согласован ФИФА, так как являлся, по мнению организации, он высказыванием на социальную, а не политическую тему. Активистка успешно прошла с плакатам на первую игру Ирана в Санкт-Петербурге и попала в поле зрения мировых СМИ.

Как сообщал УНН, из-за ЧМ-2018 и давление ФИФА в Иране женщинам впервые за 40 лет разрешили следить за футболом на стадионе.

Украинские Национальные Новости

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