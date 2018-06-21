ЧМ-2018: иранская активистка рассказала о задержании в Казани из-за плаката в поддержку женщин

По словам Кашкаэй, силовики удерживали ее более двух часов и заставили выкинуть плакат, хотя у нее было разрешение на него. После этого она смогла пройти на стадион и посмотреть второй тайм встречи.

В ФИФА объяснили случившееся “недопониманием со стороны местной полиции”. В МВД Татарстана инцидент не прокомментировали.

Плакат Кашкаэй был согласован ФИФА, так как являлся, по мнению организации, он высказыванием на социальную, а не политическую тему. Активистка успешно прошла с плакатам на первую игру Ирана в Санкт-Петербурге и попала в поле зрения мировых СМИ.

Как сообщал УНН, из-за ЧМ-2018 и давление ФИФА в Иране женщинам впервые за 40 лет разрешили следить за футболом на стадионе.