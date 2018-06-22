ЧС-2018: дубль Муса привів Нігерію до перемоги над Ісландією
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Футбольна збірна Нігерії завдала поразки Ісландії у грі другого туру групової стадії чемпіонату світу з футболу, передає кореспондент УНН.
Герой баталії став нападник африканської команди Ахмед Муса. На 49 хвилині він прийняв м’яч і з другого дотику зарядив його під поперечину. Далі форвард дальнім ударом поцілив у перекладину, а на 75 хвилині встановив остаточний результат — 2:0.
Примітно, що у другому таймі Гільфі Сігурдссон не забив пенальті, призначений за допомогою VAR.
Додамо також, у групі D після двох турів 6 очок у Хорватії, яка проходить далі, 3 очки мають нігерійці і по 1-му в Аргентини та Ісландії.