ЧС-2018: Бельгія перемогла Англію у матчі лідерів групи G

Спочатку про себе заявили бельгійці: удари Муси Дембеле на 6 хвилині і Маруана Феллайні на 27-й парирував Джордан Пікфорд. Пізніше нагадали про себе і англійці, але ні Трент Александер-Арнольд на 30 хвилині, ні Рубен Лофтус-Чік, який чотири хвилини потому бив головою, в площину воріт не потрапили. Цим справа в першому таймі і обмежилася.

А ось після перерви Аднан Янузай витончено обіграв Денні Роуза і лівою ногою відправив м’яч у дальню дев’ятку. Пікфорд був безсилий — 1:0. Англійці намагалися відігратися, найнебезпечнішими були удари Філа Джонса на 60 хвилині і Маркуса Решфорда на 66-й і 80-й, але Бельгія стійко оборонялася і, здобувши третю перемогу в трьох матчах, посіла перше місце в групі — 9 очок.

Англійці фінішували другими — 6 очок.

Примітно, що перемога в цій зустрічі перервала 82-річну безвиграшну серію “червоних дияволів” у матчах з Англією. Попередню перемогу (3:2) вони здобули 9 травня 1936 року в товариському матчі в Брюсселі.