Чотирнадцятирічна біатлоністка здобула друге "золото" чемпіонату України
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Чемпіонат України з біатлону продовжився жіночим спринтом у Тисовці, передає УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.
В черговий спринтерській гонці перемогу святкувала 14-річна спортсменка з Тернополя — Олександра Меркушина, яка, правда, до одного промаху на стрільбі лежачи у вчорашній гонці додала ще три на стійці вже в сьогоднішній. Але це не завадило святкувати перемогу юній спортсменці.
Другою, з двома промахами стала Юлія Городная, яка програла чемпіонці України 12 секунд. А на третю сходинку п’єдесталу пошани піднялася Яна Бондар, яка пропускає сезон 2019/2020.
Додамо, що вчора Меркушина-молодша також виграла “золото” чемпіонату України.