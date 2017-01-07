Чотири вантажівки витягли із кювету рятувальники на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 7 січня. УНН. Рятувальники Кіровоградської області надали допомогу по буксируванню чотирьом вантажним автомобілям. Про це повідомляє прес-служба У ДСНС в області, пише УНН-Центр.
Так, у Кропивницькому рятувальники 1-го Державного пожежно-рятувального загону надали допомогу по буксируванню двох вантажівок “КАМАЗ” по вул. Родимцева та по вул. Чикаленка. Вантажні автомобілі потрапили у замети та не були в змозі продовжити рух самостійно.
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Крім того, на трасі Олександрівка-Липняжка у кювет потрапив автомобіль “ВАЗ-2101”. Рятувальники 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Добровеличківки відбуксирували легковик на безпечну ділянку шляху.
А у Світловодську легковик “ВАЗ-2106” також потрапив у кювет, звідки його вилучили рятувальники 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста.