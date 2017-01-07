Четыре грузовика вытащили из кювета спасатели на Кировоградщине
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 7 января. УНН. Спасатели Кировоградской области оказали помощь по буксировке четырем грузовым автомобилям. Об этом сообщает пресс-служба УГСЧС в области, пишет УНН-Центр.
Так, в Кропивницком спасатели 1-го Государственного пожарно-спасательного отряда оказали помощь по буксировке двух грузовиков "КАМАЗ" по ул. Родимцева и по ул. Чикаленко. Грузовые автомобили попали в заносы и не были в состоянии продолжить движение самостоятельно.
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Кроме того, на трассе Александровка-Липняжка в кювет попал автомобиль "ВАЗ-2101". Спасатели 15-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Добровеличковки отбуксировали легковушку на безопасный участок пути.
А в Светловодске автомобиль "ВАЗ-2106" также попал в кювет, откуда его изъяли спасатели 17-й Государственной пожарно-спасательной части города.