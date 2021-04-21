Чорногорія відкриває кордони для туристів з України

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“З радістю повідомляємо вам, що для відвідування Чорногорії в туристичний сезон 2021 для громадян Російської Федерації, Республіки Білорусь, України та Північної Македонії будуть зняті всі обмежувальні заходи, в тому числі ПЛР-тестування”, — написав він.

Спайіч не уточнив, коли і яким чином буде затверджений цей порядок і з якої дати він почне діяти.

Чорногорський міністр також уточнив, що туристичний сезон в Чорногорії почнеться з 26 квітня.

Довідка

У Чорногорії з початку пандемії зафіксували понад 95 тисяч випадків зараження коронавірусом, понад 1,4 тисячі пацієнтів померли. Згідно зі статистикою ВООЗ — у Чорногорії 95 693 випадки захворювання, 1 429 осіб загинули.