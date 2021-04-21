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Черногория открывает границы для туристов из Украины

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КИЕВ. 21 апреля. УНН. Украинские туристы смогут посещать Черногорию без обязательной сдачи теста на коронавирусную инфекцию. Об этом у себя в Twitter сообщил министр финансов и социальной защиты страны Милойко Спайич. Такие же послабления касаются граждан Беларуси, Российской Федерации и Северной Македонии, передает УНН.

Цитата

“Рады сообщить вам, что для посещения Черногории в туристический сезон 2021 для граждан Российской Федерации, Республики Беларусь, Украины и Северной Македонии будут сняты все ограничительные меры, в том числе ПЦР-тестирование”, — написал он.

Спайич не уточнил, когда и каким образом будет утвержден этот порядок и с какой даты он начнет действовать.

Черногорский министр также уточнил, что туристический сезон в Черногории начнется с 26 апреля.

Справка

В Черногории с начала пандемии зафиксировали более 95 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 1,4 тысячи пациентов умерли. Согласно статистике ВОЗ — в Черногории 95 693 случая заболевания, 1 429 человек погибли.

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