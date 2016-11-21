“Чорна п’ятниця” вдруге прийде на WOG

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Запам’ятайте, щоб отримати знижку, потрібно вночі 25.11.2016 з 21.00 до 6.00 заправитись одним чеком від 13 до 100 л (оплата готівкою або банківською карткою). Заощаджуйте більше разом з WOG! І не дивуйтеся, якщо бачитимете людей з каністрами!”, — повідомили в компанії.