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Чоловіку, який підпалив приміщення Харківської ОДА, повідомлено про підозру

Чоловіку, який підпалив приміщення Харківської ОДА, повідомлено про підозру

Київ • УНН

 • 13143 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Затриманому чоловіку через підпал приміщення Харківської обласної держаної адміністрації повідомлено про підозру. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.

"Слідчий повідомив чоловіку про підозру у скоєнні злочину, зараз вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. Всі обставини та мотиви злочину встановлюються", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що правопорушником виявився 47-річний житель Харківської області.

Нагадаємо, поліція затримала підозрюваного у підпалі дверей Харківської ОДА.

Українські Національні Новини

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