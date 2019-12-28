Чоловіку, який підпалив приміщення Харківської ОДА, повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Затриманому чоловіку через підпал приміщення Харківської обласної держаної адміністрації повідомлено про підозру. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.
"Слідчий повідомив чоловіку про підозру у скоєнні злочину, зараз вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. Всі обставини та мотиви злочину встановлюються", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що правопорушником виявився 47-річний житель Харківської області.
Нагадаємо, поліція затримала підозрюваного у підпалі дверей Харківської ОДА.