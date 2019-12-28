Мужчине, который поджег помещение Харьковской ОГА, сообщено о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Задержанному мужчине из-за поджога помещения Харьковской областной государственной администрации сообщено о подозрении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.
"Следователь сообщил мужчине о подозрении в совершении преступления, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Все обстоятельства и мотивы преступления устанавливаются", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что правонарушителем оказался 47-летний житель Харьковской области.
Напомним, полиция задержала подозреваемого в поджоге дверей Харьковской ОГА.