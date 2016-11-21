Чоловіка заарештували за крадіжку 1,5 млн грн на Донеччині

Встановлено, що чоловік погодився допомогти своїй знайомій — приватному підприємцю придбати необхідну сільськогосподарську продукцію у Херсонській області. Загальна вартість покупки становила 1 500 000 гривень. Отримавши грошові кошти, чоловік взяв на допомогу знайомого, з яким і відправився за товаром.

Ввечері, 18 листопада, вони зупинилися на одній із автозаправочних станцій міста Покровська. Поки чоловік здійснював оплату за паливо, його знайомий на автомобілі зник у невідомому напрямку. При цьому грошові кошти, які було довірено чоловіку для придбання продукції, “товариш” прихопив з собою.

Дії чоловіка кваліфіковано за ч.5 ст.185 (крадіжка) КК України.

Правоохоронці затримано правопорушника на адміністративній межі тимчасово окупованої території АР Крим у селищі Чонгар Генічеського району Херсонської області.

За клопотанням Красноармійської місцевої прокуратури суд заарештував підозрюваного строком на 60 діб із можливістю внесення застави у сумі 1 430 000 гривень.