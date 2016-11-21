Мужчину арестовали за кражу 1,5 млн грн в Донецкой области

Установлено, что мужчина согласился помочь своей знакомой - частному предпринимателю приобрести необходимую сельскохозяйственную продукцию в Херсонской области. Общая стоимость покупки составила 1,5 млн гривен. Получив денежные средства, мужчина взял на помощь знакомого, с которым и отправился за товаром.

Вечером, 18 ноября, они остановились на одной из автозаправочных станций города Покровска. Пока мужчина осуществлял оплату за топливо, его знакомый на автомобиле скрылся в неизвестном направлении. При этом денежные средства, которые были доверены мужчине для приобретения продукции, "товарищ" прихватил с собой.

Действия мужчины квалифицированы по ч.5 ст.185 (кража) УК Украины.

Правоохранители задержали правонарушителя на административной границе временно оккупированной территории АР Крым в поселке Чонгар Генического района Херсонской области.

По ходатайству Красноармейской местной прокуратуры суд арестовал подозреваемого сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в сумме 1430000 гривен.