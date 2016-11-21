Чоловіка, що з необережності застрелив знайомого, засудили на Хмельниччині

Подія сталася 18 лютого 2015 року в одному із сіл Хмельницького району. Того вечора 34-річний підозрюваний і 39-річний потерпілий відпочивали в одній компанії на дачі у спільного знайомого. У руки захмелілим чоловікам потрапила пневматична рушниця. Обвинувачений стверджував, що не знав про те, що рушниця заряджена, і здійснив вистріл через необережність.

Проте постріл було здійснено з близької відстані в область серця, тож потерпілий помер практично одразу.

Нещодавно суд визнав чоловіка винним у вчинені злочину, передбаченого ч.1 ст.119 (вбивство через необережність) Кримінального кодексу України і засудив його до 4,6 років позбавлення волі.