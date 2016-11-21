Мужчину, который по неосторожности застрелил знакомого, осудили в Хмельницкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Хмельницкой области к 4,6 годам лишения свободы осужден мужчина, который по неосторожности застрелил своего знакомого из пневматического ружья. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Хмельницкой области.
Трагедия произошла 18 февраля 2015 года в одном из сел Хмельницкого района. В тот вечер 34-летний подозреваемый и 39-летний потерпевший отдыхали в одной компании на даче у общего знакомого. В руки захмелевшим мужчинам попала пневматическая винтовка. Обвиняемый утверждал, что не знал о том, что ружье заряжено, и произвел выстрел по неосторожности.
Выстрел был произведен с близкого расстояния в область сердца, поэтому потерпевший скончался практически сразу.
Недавно суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины и приговорил его к 4,6 годам лишения свободы.