Мужчину, который по неосторожности застрелил знакомого, осудили в Хмельницкой области

Трагедия произошла 18 февраля 2015 года в одном из сел Хмельницкого района. В тот вечер 34-летний подозреваемый и 39-летний потерпевший отдыхали в одной компании на даче у общего знакомого. В руки захмелевшим мужчинам попала пневматическая винтовка. Обвиняемый утверждал, что не знал о том, что ружье заряжено, и произвел выстрел по неосторожности.

Выстрел был произведен с близкого расстояния в область сердца, поэтому потерпевший скончался практически сразу.

Недавно суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины и приговорил его к 4,6 годам лишения свободы.