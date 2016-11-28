Чоловік загинув внаслідок пожежі у Києві

Вчора, 27 листопада о 09:57 до рятувальників надійшло повідомлення від жителів 5-поверхового житлового будинку по вулиці Олени Теліги, 41-б в місті Києві, що в одній із квартир на четвертому поверсі виникла пожежа.

Для того, щоб потрапити до квартири, рятувальникам довелося зламувати двері. У ході розвідки було виявлено чоловіка у ванній кімнаті, якого негайно було передано до медичної служби та госпіталізовано до опікового центру. Вже о 10:28 пожежу було ліквідовано. Це вже другий випадок пожежі в цій квартирі за останній місяць, минулого разу – 23 листопада загорілись особисті речі, але пожежу тоді вдалося вчасно ліквідувати.

Внаслідок пожежі повністю вигоріла кухня та коридор, було закопчено стіни та стелю у кімнаті. Причина пожежі встановлюється. Врятований чоловік помер у лікарні.