Мужчина погиб в результате пожара в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В результате пожара в пятиэтажке погиб человек в Киеве. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС в Киеве.
Вчера, 27 ноября в 09:57 к спасателям поступило сообщение от жителей 5-этажного жилого дома по улице Елены Телиги, 41-б в Киеве, что в одной из квартир на четвертом этаже возник пожар.
Для того, чтобы попасть в квартиру, спасателям пришлось взламывать дверь. В ходе разведки было обнаружено мужчину в ванной комнате, которого немедленно было передано медицинской службе и госпитализировано в ожоговый центр. Уже в 10:28 пожар был ликвидирован. Это уже второй случай пожара в этой квартире за последний месяц, в прошлый раз - 23 ноября загорелись личные вещи, но пожар тогда удалось вовремя ликвидировать.
В результате пожара полностью выгорела кухня и коридор, было закопчено стены и потолок в комнате. Причина пожара устанавливается. Спасенный мужчина скончался в больнице.