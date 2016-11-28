Мужчина погиб в результате пожара в Киеве

Вчера, 27 ноября в 09:57 к спасателям поступило сообщение от жителей 5-этажного жилого дома по улице Елены Телиги, 41-б в Киеве, что в одной из квартир на четвертом этаже возник пожар.

Для того, чтобы попасть в квартиру, спасателям пришлось взламывать дверь. В ходе разведки было обнаружено мужчину в ванной комнате, которого немедленно было передано медицинской службе и госпитализировано в ожоговый центр. Уже в 10:28 пожар был ликвидирован. Это уже второй случай пожара в этой квартире за последний месяц, в прошлый раз - 23 ноября загорелись личные вещи, но пожар тогда удалось вовремя ликвидировать.

В результате пожара полностью выгорела кухня и коридор, было закопчено стены и потолок в комнате. Причина пожара устанавливается. Спасенный мужчина скончался в больнице.