Чоловік загинув внаслідок пожежі на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. У селі Підгірці Київської області внаслідок пожежі у підвалі 5-поверхового житлового будинку загинув чоловік. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Київській області.
Так, 27 листопада о 23:45 до рятувальників Обухівського району надійшло повідомлення про пожежу в приватному будинку, за адресою: с. Підгірці, вул. Озерна.
На місце події рятувальники з'ясували, що горить підвальне приміщення 5-ти поверхового житлового будинку. Після проведення розвідки та гасіння безпосереднього місця горіння у підвалі рятувальники виявили тіло загиблого громадянина.
Пожежу було локалізовано о 00:20 та повністю ліквідовано о 00:40. Наразі встановлюється ймовірна причина пожежі та особа загиблого встановлюється.