Мужчина погиб в результате пожара в Киевской области

Так, 27 ноября в 23:45 к спасателям Обуховского района поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: с. Подгорцы, ул. Озерная.

На место происшествия спасатели выяснили, что горит подвальное помещение 5-ти этажного жилого дома. После проведения разведки и тушения непосредственного места горения в подвале спасатели обнаружили тело погибшего гражданина.

Пожар был локализован в 00:20 и полностью ликвидирован в 00:40. Сейчас устанавливается вероятная причина пожара и личность погибшего устанавливается.