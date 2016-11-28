Мужчина погиб в результате пожара в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В селе Подгорцы Киевской области в результате пожара в подвале 5-этажного жилого дома погиб мужчина. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС в Киевской области.
Так, 27 ноября в 23:45 к спасателям Обуховского района поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: с. Подгорцы, ул. Озерная.
На место происшествия спасатели выяснили, что горит подвальное помещение 5-ти этажного жилого дома. После проведения разведки и тушения непосредственного места горения в подвале спасатели обнаружили тело погибшего гражданина.
Пожар был локализован в 00:20 и полностью ликвидирован в 00:40. Сейчас устанавливается вероятная причина пожара и личность погибшего устанавливается.