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Чоловік загинув у ДТП на автодорозі Київ-Чернігів

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. В дорожньо-транспортній пригоді, яка сталася 29 листопада на автодорозі Київ-Чернігів, загинув чоловік. Про це УНН повідомили у прес-службі Управління превентивної діяльності в Київській області.

Чоловік загинув у ДТП на автодорозі Київ-Чернігів

Так, дорожньо-транспортна пригода сталася о 18 годині 10 хвилин, в селі Семиполки Броварського району на автодорозі Київ-Чернігів.

Невідомий водій, керуючи невстановленим автомобілем, на вулиці Київський шлях, здійснив наїзд на 44-річного чоловіка та не зупиняючись зник з місця пригоди. Внаслідок автопригоди від отриманих тілесних ушкоджень пішохід загинув на місці пригоди.
Поліцейські наразі розшукують особу, причетну до скоєння ДТП та встановлюють всі обставини автопригоди.

 

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