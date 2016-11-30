Чоловік загинув у ДТП на автодорозі Київ-Чернігів

Так, дорожньо-транспортна пригода сталася о 18 годині 10 хвилин, в селі Семиполки Броварського району на автодорозі Київ-Чернігів.

Невідомий водій, керуючи невстановленим автомобілем, на вулиці Київський шлях, здійснив наїзд на 44-річного чоловіка та не зупиняючись зник з місця пригоди. Внаслідок автопригоди від отриманих тілесних ушкоджень пішохід загинув на місці пригоди.

Поліцейські наразі розшукують особу, причетну до скоєння ДТП та встановлюють всі обставини автопригоди.