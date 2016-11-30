Мужчина погиб в ДТП на автодороге Киев-Чернигов

Так, дорожно-транспортное происшествие произошло в 18 часов 10 минут, в селе Семиполки Броварского района на автодороге Киев-Чернигов.

Неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, на улице Киевский путь, совершил наезд на 44-летнего мужчину и не останавливаясь скрылся с места происшествия. В результате ДТП от полученных телесных повреждений пешеход погиб на месте происшествия.

Полицейские сейчас разыскивают человека, причастного к совершению ДТП и устанавливают все обстоятельства ДТП.