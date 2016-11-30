Мужчина погиб в ДТП на автодороге Киев-Чернигов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В дорожно-транспортном происшествии, которое произошло 29 ноября на автодороге Киев-Чернигов, погиб мужчина. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Управления превентивной деятельности в Киевской области.
Так, дорожно-транспортное происшествие произошло в 18 часов 10 минут, в селе Семиполки Броварского района на автодороге Киев-Чернигов.
Неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, на улице Киевский путь, совершил наезд на 44-летнего мужчину и не останавливаясь скрылся с места происшествия. В результате ДТП от полученных телесных повреждений пешеход погиб на месте происшествия.
Полицейские сейчас разыскивают человека, причастного к совершению ДТП и устанавливают все обстоятельства ДТП.