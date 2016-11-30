Чоловік виманив у пенсіонерки понад 50 тис. грн на "лікування сина"

“До заявницI 1925 р.н. зателефонував чоловiк, представився її сином, повiдомив, що їхав на авто та збив дiвчину. Зараз дiвчина знаходиться в лiкарні, на її лiкування потрiбно 50 тис. грн. Потiм телефон взяв слiдчий, який сказав, що прийде працiвник полiцiї та забере гроші. Через деякий час прийшов чоловiк, перерахував гроші та забрав 25 тис. грн та 1 тис. дол.. Пiзнiше зателефонував знову син та сказав, що треба ще 2 тис. дол.. Жiнка повiдомила, що на жаль, бiльше не має грошей”, — повідомили у поліції.

Зазначимо, що син жінки з друзями вiдпочивав в центрі мiста і не відповідав на телефонні дзвiнки матері.