Мужчина выманил у пенсионерки более 50 тыс. грн на "лечение сына"

"Заявнице 1925 г.р. позвонил мужчина, представился ее сыном, сообщил, что ехал на авто и сбил девушку. Сейчас девушка находится в больницах, на ее лечение нужно 50 тыс. грн. Потом телефон взял следователь, который сказал, что придет работник полиции и заберет деньги. Через некоторое время пришел человек, пересчитал деньги и забрал 25 тыс. грн и 1 тыс. долл .. Позже позвонил снова сын и сказал, что надо еще 2 тыс. долл. Женщина сообщила, что к сожалению, больше нет денег ", - сообщили в полиции.

Отметим, что сын женщины с друзьями отдыхал в центре города и не отвечал на телефонные звонки матери.