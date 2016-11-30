Чоловік у Житомирі незаконно утримував у себе вдома 10-річну дівчинку

Чоловік підійшов до школярки на вулиці міста вчора, 29 листопада, та попросив показати йому шлях ло найближчого готелю, втім по дорозі шляхом обману він привів дівчинку в гуртожиток, де проживав. За словами затриманого, він пообіцяв школярці багато цукерок.

“Чоловік винаймав кімнату у гуртожитку. Близько 12-ї години я помітила, що останній зайшов до приміщення з незнайомою мені дівчиною, на вигляд років 10. Ймовірно, поверталася зі школи, оскільки на плечах в неї був рюкзак. Через деякий час прибиральниця почула крики про допомогу, що лунали з кімнати. Ми вибили двері, дівчинка вибігла. Затримати невідомого нам не вдалося” , - розповіла чергова гуртожитку, де мешкає чоловік

На місце виїхали патрульні поліцейські, невдовзі їм вдалося затримати схожу за описом людину. Літнього чоловіка поліцейські доставили до міськвідділу, розпочато слідство.

Усі обставини з'ясовуються.