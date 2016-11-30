Мужчина в Житомире незаконно удерживал у себя дома 10-летнюю девочку

Мужчина подошел к школьнице на улицы города вчера, 29 ноября, и попросил показать ему путь до ближайшего отеля, впрочем по дороге путем обмана он привел девочку в общежитие, где проживал. По словам задержанного, он пообещал школьнице много конфет.

"Мужчина снимал комнату в общежитии. Около 12 часов я заметила, что последний зашел в помещение с незнакомой мне девушкой, на вид лет 10. Вероятно, возвращалась из школы, поскольку на плечах у нее был рюкзак. Через некоторое время уборщица услышала крики о помощи, доносившиеся из комнаты. Мы выбили дверь, девочка выбежала. Задержать неизвестного нам не удалось ", - рассказала дежурная общежития, где живет человек

На место выехали патрульные полицейские, вскоре им удалось задержать похожего по описанию человека. Пожилого мужчину полицейские доставили в горотдел, начато следствие.

Все обстоятельства выясняются.