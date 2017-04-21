Чоловік у Львові загинув від падіння з риштування

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 21 квітня. УНН. У Львові, 20 квітня, до Личаківського відділу поліції, надійшло повідомлення про те, що на вулиці Богдана Хмельницького з п’ятого поверху новобудови впав чоловік. Про це повідомили УНН у прес-службі ГУ Нацполіції у Львівській області.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що 43-річний мешканець Червонограда, який працював на будівництві десятиповерхівки, впав із риштування з висоти п’ятого поверху.

Внаслідок отриманих травм чоловік помер на місці події.

Правоохоронці встановлюють обставини смерті чоловіка. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, — до восьми років позбавлення волі без права обіймати певні посади чи займатися певною діяльності терміном до трьох років. Проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, у Томаківському районі Дніпропетровської області чоловік загинув від струму з трансформаторної будки.

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