Мужчина во Львове погиб при падении с лесов

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 18095 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 78284 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 139913 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110792 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112717 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110025 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102361 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106416 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103089 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149746 просмотра

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Мужчина во Львове погиб при падении с лесов

Мужчина во Львове погиб при падении с лесов

Киев  •  УНН

 • 7612 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 21 апреля. УНН. Во Львове, 20 апреля, в Лычаковский отдел полиции поступило сообщение о том, что на улице Богдана Хмельницкого с пятого этажа новостройки упал человек. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ Нацполиции во Львовской области.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители установили, что 43-летний житель Червонограда, который работал на строительстве десятиэтажки, упал с лесов с высоты пятого этажа.

В результате полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти мужчины. По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, — до восьми лет лишения свободы без права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельности на срок до трех лет. Проводится досудебное расследование.

Напомним, в Томаковском районе Днепропетровской области мужчина погиб от тока из трансформаторной будки.

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