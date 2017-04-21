Мужчина во Львове погиб при падении с лесов
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 21 апреля. УНН. Во Львове, 20 апреля, в Лычаковский отдел полиции поступило сообщение о том, что на улице Богдана Хмельницкого с пятого этажа новостройки упал человек. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ Нацполиции во Львовской области.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители установили, что 43-летний житель Червонограда, который работал на строительстве десятиэтажки, упал с лесов с высоты пятого этажа.
В результате полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти мужчины. По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, — до восьми лет лишения свободы без права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельности на срок до трех лет. Проводится досудебное расследование.
Напомним, в Томаковском районе Днепропетровской области мужчина погиб от тока из трансформаторной будки.