Чоловік у Харкові відрізав собі ножем шматок статевого органу
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 21 листопада. УНН. У Харкові чоловік відрізав собі ножем шматок пеніса. Про це повідомив у Facebook лікар Максим Водка, передає кореспондент УНН.
Чоловік запевняв лікарів, що самостійно відрізав собі головку пеніса.
“Чергуємо в невідкладній, привозить поліція чоловіка в наручниках. Дивимося — чоловік відрізав самостійно (з його слів) собі голівку пеніса ножем”, — написав лікар.
В патрульній поліції Харкова підтвердили інцидент. За їх словами, вони приїхали на виклик, забрали чоловіка і відвезли в “швидку допомогу”.