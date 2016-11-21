Чоловік у Харкові відрізав собі ножем шматок статевого органу

Чоловік запевняв лікарів, що самостійно відрізав собі головку пеніса.

“Чергуємо в невідкладній, привозить поліція чоловіка в наручниках. Дивимося — чоловік відрізав самостійно (з його слів) собі голівку пеніса ножем”, — написав лікар.

В патрульній поліції Харкова підтвердили інцидент. За їх словами, вони приїхали на виклик, забрали чоловіка і відвезли в “швидку допомогу”.