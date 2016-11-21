Мужчина в Харькове отрезал себе ножом кусок полового органа

Мужчина уверял врачей, что самостоятельно отрезал себе головку пениса.

"Дежурим в неотложной, привозит полиция мужчину в наручниках. Смотрим - мужчина отрезал самостоятельно (по его словам) себе головку пениса ножом", - написал врач.

В патрульной полиции Харькова подтвердили инцидент. По их словам, они приехали на вызов, забрали мужчину и увезли в "скорую помощь".