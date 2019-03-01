Чоловік, тікаючи, кинув у поліцейських гранату
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Розшукуваний зловмисник, тікаючи, погрожував кинути гранату у поліцейських, які його переслідували. Про це повідомив відділу комунікації ГУНП у Київській області, передає УНН.
"43-річний житель Києво-Святошинського району ухилявся від органів досудового розслідування і розшукувався поліцією за скоєння тяжкого злочину", - йдеться в повідомленні.
Так, двоє оперативних працівників Управління карного розшуку поліції Київської області вистежили розшукуваного чоловіка у місті Боярка і почали його переслідувати. Зловмисник впізнав правоохоронців і почав від них тікати до лісосмуги.
На команди поліцейських "Стій! Поліція!" він не реагував. Тоді ж поліцейські помітили у нього в руках предмет, схожий на гранату, яку втікач намагався кинути в них.
"Вже за кілька метрів їм (поліцейським - ред.) вдалося знешкодити озброєного чоловіка. Оперативники наздогнали, застосували до нього заходи фізичного примусу, зажавши його руку з боєприпасом, і одягнули кайданки", - йдеться в повідомленні.
Гранату "РГН" із пошкодженими номерами на корпусі та запалі, обмотану ліпкою стрічкою, поліцейські вилучили та направили на дослідження.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України. Наразі чоловік затриманий у порядку ст.208 КПК України. Вирішується питання про оголошення підозри. Запобіжний захід чоловіку обере суд.
Нагадаємо, п’яний чоловік кинув у людей гранату у Рівненській області.