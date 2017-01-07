Чоловік, що стріляв в аеропорту Флориди, провіз зброю в багажі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Чоловік, який влаштував стрілянину в аеропорту Флориди, прибув на літаку зі штату Аляска і провіз зброю в багажі, передає УНН з посиланням на CNN.
Повідомляється, що чоловік вказав у документах інформацію про проносить з собою вогнепальну зброю. Підозрюваний дістав її після отримання багажу в аеропорту і відкрив вогонь.
В даний момент підозрюваного допитують правоохоронні служби. Представники поліції заявляють, що інцидент поки не характеризується як теракт.
Нагадаємо, невідомий влаштував стрілянину в Терміналі 2 близько 20.00 за київським часом.
В результаті стрілянини загинуло п’ять осіб, також вісім зазнали поранень, наразі їх госпіталізовано.
Як повідомляв УНН, ім’я чоловіка, який влаштував стрілянину в аеропорту Флориди, за попередніми даними, Естебан Сантьяго, пізніше поліція затримала чоловіка.