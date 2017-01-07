Устроивший стрельбу в аэропорту во Флориде мужчина провез оружие в багаже
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Мужчина, устроивший стрельбу в аэропорту Флориды, прибыл на самолете из штата Аляска и провез оружие в багаже, передает УНН со ссылкой на CNN.
Сообщается, что мужчина указал в документах информацию о проносимом с собой огнестрельном оружии. Подозреваемый достал его после получения багажа в аэропорту и открыл огонь.
В данный момент подозреваемого допрашивают правоохранительные службы. Представители полиции заявляют, что инцидент пока не характеризуется как теракт.
Напомним, неизвестный устроил стрельбу в Терминале 2 около 20.00 по киевскому времени.
В результате стрельбы погибли пять человек, также восемь получили ранения, пока они госпитализированы.
Как сообщал УНН, имя человека, который устроил стрельбу в аэропорту Флориды, по предварительным данным, Эстебан Сантьяго, позже полиция задержала мужчину.