Членство в НАТО: Україні варто очікувати сигналу на саміті

"Ми розглядаємо це питання. Ми і надалі буде підтримувати політику відкритих дверей для членства в НАТО. І ми надалі з нашими союзникам по Альянсу розглядаємо як це буде висловлено чи в комюніке чи в інших кроках під час саміту у Брюсселі. Але ми розглядаємо всі можливості, як сприяти реалізації політиці відкритих дверей", - сказав Мітчелл.



Як повідомляв УНН, заяви Генерального секретаря НАТО Йєнса Столтенберга про необхідність врегулювати розбіжності між Угорщиною та Україною означають, що Київ має постійно намагатись розпочати діалог з Будапештом.