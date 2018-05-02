Членство в НАТО: Україні варто очікувати сигналу на саміті
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Наразі США обговорюють з союзниками по Альянсу формат, у якому Україні повідомлять про стан справ щодо розгляду її заявки на членство в НАТО. Про це на брифінгу повідомив помічних Держсекретаря США Уесс Мітчелл, передає УНН.
"Ми розглядаємо це питання. Ми і надалі буде підтримувати політику відкритих дверей для членства в НАТО. І ми надалі з нашими союзникам по Альянсу розглядаємо як це буде висловлено чи в комюніке чи в інших кроках під час саміту у Брюсселі. Але ми розглядаємо всі можливості, як сприяти реалізації політиці відкритих дверей", - сказав Мітчелл.
Як повідомляв УНН, заяви Генерального секретаря НАТО Йєнса Столтенберга про необхідність врегулювати розбіжності між Угорщиною та Україною означають, що Київ має постійно намагатись розпочати діалог з Будапештом.